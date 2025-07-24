СМИ: Россия стала экономическим сателлитом Китая

Товарооборот между Россией и Китаем превысил в прошлом году 240 миллиардов долларов, увеличившись на две трети с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украине, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что развитие экономических связей особенно заметно в китайском городе Маньчжурия, расположенном в четырех километрах от крупнейшего пункта пропуска между странами.

Глава пекинского бюро издания, побывавший в Маньчжурии, рассказал, что в городе продают вино, водку и молотый кофе под брендом «Сталин», бюсты и матрешки с советскими и российскими лидерами. Также он отметил, что китайские отели все чаще заменяют американские телеканалы на российские.

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По данным издания, что экспорт из Китая в Россию вырос на 71% с начала войны в Украине. При этом Маньчжурия следует стратегии «Российские поставки — китайская переработка», используя российские ресурсы для своего более крупного производственного сектора.

Россия отправляет в Китай, например, необработанный рапс для производства масла, древесину из Сибири. В свою очередь, Китай поставляет в Россию одежду, электронику и автомобили, в том числе подержанные.

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Сложившиеся торговые отношения двух стран фактически делает Россию «экономическим сателлитом» Китая, делает вывод издание, отмечая, что Китай при желании способен закупать сырье для своего производства у других поставщиков.

Китай производит 32% мировых промышленных товаров, ссылается NYT на статистику Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Доля России в мировом промышленном производстве составляет 1,33%, даже с учетом производства оружия.