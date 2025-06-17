Российские ученые сообщили о приближении к полной остановке экономического роста

Ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) опубликовали доклад о квартальном прогнозе ВВП. В нем исследователи утверждают, что, согласно статистике за период с января по апрель этого года, экономический рост в России «практически полностью остановился».

«Большинство макроэкономических показателей в январе – марте 2025 года продемонстрировало либо прекращение роста, либо существенное замедление. Сохраняющийся рост потребительского спроса и государственных расходов удержал экономику от спада в начале 2025 года. Однако продолжение наблюдаемых тенденций будет означать рост вероятности рецессии уже во втором квартале 2025 года», — говорится в документе.

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Ученые назвали изменение спроса и цен на энергоносители, например, на нефть и газ, дополнительными факторами, которые еще больше замедлят рост российской экономики. Среди других причин они отметили «внешние факторы», погодные условия и сокращение объемов производства гражданских обрабатывающих предприятий. В то же время исследователи указали на рост почти на треть в оборонной промышленности.

Также ученые пишут о замедлении роста зарплат из-за инфляции и о росте индекса потребительских цен. В качестве причин ускорения инфляции они назвали несоответствие спроса предложению, дефицит на рынке труда и рост себестоимости товаров.

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«Рост спроса возможен при крайних положительных и негативных сценариях: при заключении перемирия и остановке СВО или при резкой эскалации конфликта, провоцирующей покупки дорогостоящих товаров впрок и паническое потребление», — отмечают ученые.

По их данным сейчас россияне более пессимистично смотрят на экономику, нежели год назад. Особенно это связано с периодом конца этого года, когда жители страны, по их мнению, столкнутся с падением курса рубля и реальных доходов. Кроме того, пессимизм вызывает и возможное сохранение нынешней политики в области кадров и экономики.