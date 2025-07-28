Видео с отказавшимися встречаться с «девушками с овуляцией» мужчинами завирусилось в сети

В социальных сетях набирает популярность видео блогерки из Беларуси, в котором она задает мужчинам на улице вопрос: «Ты бы встречался с девушкой с овуляцией?» Ответы участников этого мини-исследования вызвали бурную реакцию пользователей в комментариях.

Большинство мужчин на видео отвечают на вопрос отрицательно или с явным замешательством. Один из них говорит, что не встречался бы с «девушкой с овуляцией», потому что это «это неприятно и можно заразиться». Другой признает, что он «такого боится». Третий — в ответ начинает рассуждать об «эволюции» девушек, перепутав слова.

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Ролик собрал десятки тысяч лайков и комментариев на площадках Instagram и TikTok. Пользователи спорят, насколько уместен сам вопрос и что именно в нем смутило респондентов. Одни сочли видео шуткой, другие увидели в ответах проявление неловкости, незнания физиологии или даже скрытую стигматизацию женского тела. Многие пользователи считают, что это наглядный результат недостаточного полового воспитания и табуированности тем, связанных с телесностью.

Похожий резонанс в сети вызвал уличный опрос, проведенный в 2015 году в Чебоксарах. Его вспомнил один из комментаторов видео про овуляции. Тогда издание URA.RU опубликовало видео, в котором прохожим задавали вопрос: «Что вы сделаете, если ваш друг окажется гетеросексуалом?» Многие участники опроса утверждали, что среди их знакомых вообще нет гетеросексуалов, а сам вопрос называли бессмысленным. Один из респондентов сказал: «Это не к нам — у нас таких друзей нет». Другая участница заявила, что прекратила бы отношения, если бы узнала, что ее партнер — гетеросексуал.