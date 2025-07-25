Следствие сообщило о принимавших наркотики террористах в «Крокусе»

Трое исполнителей теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл» Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода принимали наркотики, чтобы бороться со страхом, утверждается в их показаниях, которые изучил ТАСС. Ранее государственное агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что в состоянии наркотического опьянения были четверо обвиняемых.

По новым данным, у четвертого террориста, Шамсидина Фаридуни, наркотиков в организме не было. По словам силовиков, он оказался единственным, кто не только дал признательные показания, но и раскаялся. Все четверо обвиняемых в марте прошлого года были доставлены в суд об избрании меры пресечения со следами пыток.

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Журналисты сообщали из зала суда, что у Рачабализоды была отрезана часть уха, Мирзоев был с синяками на лице и не мог самостоятельно стоять, Файзова привезли на каталке, у него был установлен катетер с мочеприемником, у Фаридуни также были следы избиения. После задержания телеграм-каналы публиковали фотографию, на которой к гениталиям Фаридуни силовики были подведены провода от полевого телефона.

Глава Министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил пытки и назвал «недопустимой» их демонстрацию. «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул он.

На этой неделе ТАСС сообщил, что четверо обвиняемых попросили прекратить их уголовное преследование по делу о теракте в «Крокусе». Речь идет об Исроиле Исломове, Джабраиле Аушеве, Джумахоне Курбонове и Зубайдулло Исмоилове. Братья Диловар и Аминчон Исмоловы и их отец Исроил также попросили рассмотреть их дело с участием присяжных.

По версии следствия, семья Исломовых вступила в террористическую группировку по просьбе Шамсидина Фаридуни. Диловар Исломов рассказывал «Новой газете Европа», что продал свой белый «Рено» брату жены. После того, как он узнал, что автомобилем воспользовались террористы, они вместе с братом Амичоном самостоятельно пришли в полицию.

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СК вслед за Владимиром Путиным утверждает, что теракт был совершен «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации». «Агентство» отмечает, что первоначальные выводы следствия противоречили этой версии.

В результате атаки на концертный зал 22 марта 2024 года погибли 149 человек, еще один пропал без вести. Пострадали более 600 человек.