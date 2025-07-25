EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Следствие сообщило о принимавших наркотики террористах в «Крокусе»

2 минуты чтения 12:05

Трое исполнителей теракта в московском концертном зале «Крокус сити холл» Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода принимали наркотики, чтобы бороться со страхом, утверждается в их показаниях, которые изучил ТАСС. Ранее государственное агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что в состоянии наркотического опьянения были четверо обвиняемых.

По новым данным, у четвертого террориста, Шамсидина Фаридуни, наркотиков в организме не было. По словам силовиков, он оказался единственным, кто не только дал признательные показания, но и раскаялся. Все четверо обвиняемых в марте прошлого года были доставлены в суд об избрании меры пресечения со следами пыток.

Целый город исчез за 17 секунд
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
Общество21 минута чтения

Журналисты сообщали из зала суда, что у Рачабализоды была отрезана часть уха, Мирзоев был с синяками на лице и не мог самостоятельно стоять, Файзова привезли на каталке, у него был установлен катетер с мочеприемником, у Фаридуни также были следы избиения. После задержания телеграм-каналы публиковали фотографию, на которой к гениталиям Фаридуни силовики были подведены провода от полевого телефона.

Глава Министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил пытки и назвал «недопустимой» их демонстрацию. «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул он.

На этой неделе ТАСС сообщил, что четверо обвиняемых попросили прекратить их уголовное преследование по делу о теракте в «Крокусе». Речь идет об Исроиле Исломове, Джабраиле Аушеве, Джумахоне Курбонове и Зубайдулло Исмоилове. Братья Диловар и Аминчон Исмоловы и их отец Исроил также попросили рассмотреть их дело с участием присяжных.

По версии следствия, семья Исломовых вступила в террористическую группировку по просьбе Шамсидина Фаридуни. Диловар Исломов рассказывал «Новой газете Европа», что продал свой белый «Рено» брату жены. После того, как он узнал, что автомобилем воспользовались террористы, они вместе с братом Амичоном самостоятельно пришли в полицию.

Кто атаковал «Крокус Сити Холл»
Кто атаковал «Крокус Сити Холл»
Рассказываем все, что известно о подозреваемых в совершении теракта
Общество9 минут чтения

СК вслед за Владимиром Путиным утверждает, что теракт был совершен «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации». «Агентство» отмечает, что первоначальные выводы следствия противоречили этой версии.

В результате атаки на концертный зал 22 марта 2024 года погибли 149 человек, еще один пропал без вести. Пострадали более 600 человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования