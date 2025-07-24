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Мир

Мужчина притворялся послом несуществующих стран и создал фейковое посольство

2 минуты чтения 17:52 24 июля

Полиция Индии задержала мужчину, который открыл поддельное посольство в арендованном жилом здании недалеко от Дели, а также изъяла автомобили с поддельными дипломатическими номерами, сообщает The Guardian.

Подозреваемый выдавал себя за посла и советника несуществующих государств «Себорга» и «Вестарктика» и обещал людям работу за рубежом. Он подготовил поддельные фотографии с мировыми лидерами, поддельные печати МИД Индии и почти трех десятков государств.

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«Посольство» 47-летний Харшвардхан Джайн украсил флагами нескольких стран, у него изъяли четыре с половиной миллиона рупий Индии наличными (около 52 тысяч долларов), а также валюту других стран, эта сумма на данный момент неизвестна.

Также мужчину обвинили в подделке документов и их хранении, попытке выдать себя за другого человека и отмывании денег через подставные компании за границей. The Guardian не сообщает о том, какое наказание грозит Джайну, если его признают виновным. Он пользовался четырьмя автомобилями с поддельными дипломатическими номерами, они также конфискованы.

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Ранее СМИ писали о мошеннике Джоне Джанкле, который выдавал себя за «чрезвычайного и полномочного посла Республики Бурятия» в США. Он предлагал американцам купить фальшивые облигации внешнего долга республики на сумму 10 миллиардов долларов. При этом Джанкл сделал особое «предложение» — ценные бумаги можно было приобрести со значительной скидкой, «всего» за три миллиарда долларов.

ФБР задержало Джанкла во время «контрольной закупки», заключив с ним сделку о покупке облигаций. Американские СМИ, как отмечает RTVI, предполагали, что Бурятии не существует, однако потом все же обнаружили информацию о том, что так называется одна из республик в составе России.

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