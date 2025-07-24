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Мир

Педро Паскаль рассказал о нежелании быть гладковыбритым

2 минуты чтения 15:18 | Обновлено: 17:06

Актер Педро Паскаль старается избегать съемок, где требуется появляться без бороды и усов. Об этом он рассказал в видеоинтервью LADbible, записанном вместе с актрисой Ванессой Кирби в рамках промокампании «Фантастической четверки». Паскаль признался, что до сих пор не может спокойно смотреть на себя в фильме «Чудо-женщина: 1984», где играл без растительности на лице, пишет Variety.

«У меня просто ужасно растет щетина, а если все сбрить… выгляжу я, честно говоря, просто отвратительно. Категорически против своего гладковыбритого образа», — пояснил актер. По его словам, роль Максвелла Лорда в фильме Пэтти Дженкинс не стала исключением: «Мне понравился фильм, но я был настолько потрясен своим внешним видом, что с тех пор больше никогда не соглашался на такое, если в этом не было крайней необходимости».

Фото: Variety

Педро Паскаль также отметил, что возможность сохранить усы в фильме Marvel «Фантастическая четверка» стала результатом совместной работы с командой. По его словам, если бы продюсеры настояли на гладком бритье, он бы согласился, но финальный образ всех персонажей был создан в ходе коллективного обсуждения.

В фильме Паскаль играет Рида Ричардса, более известного как Мистер Фантастик, напоминает Variety. Его образ с усами вызвал неоднозначную реакцию у поклонников комиксов, для которых персонаж традиционно ассоциируется с гладко выбритым лицом. Сам актер ранее говорил в интервью Vanity Fair, что вокруг его участия в проекте было много критики: «Он слишком стар. Он не подходит. Ему нужно побриться» — такие комментарии он слышал чаще всего.

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Премьера «Фантастической четверки» в киновселенной Marvel запланирована на 25 июля. Также Паскаль появится в следующем фильме серии — «Мстители: Судный день». Роль в «Чудо-женщине: 1984» стала его единственным появлением во франшизе DC.

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