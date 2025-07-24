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Мир

Первая страна Восточной Европы перестанет хранить свое золото за границей

2 минуты чтения 19:41

Центральный банк Сербии планирует полностью перестать хранить свои золотые резервы, которые оцениваются примерно в шесть миллиардов долларов, за границей и перевести их на территорию страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, такое решение объясняется желанием Центробанка обеспечить сохранность золотых запасов в периоды кризисов. В случае его реализации Сербия станет первой страной в Восточной Европе, которая перестанет хранить золото в предназначенных для этого центрах, расположенных в Швейцарии, Великобритании и США.

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«Возвращая золото в страну, Национальный банк Сербии стремился повысить доступность и безопасность золотых резервов в периоды кризиса и неопределенности», — заявил регулятор и добавил, что усилия по возвращению золота на территорию страны начались в 2021 году «в условиях возросшей глобальной неопределенности».

Сейчас золотой запас Сербии оценивается в 50,5 тонн. Почти все слитки, за исключением пяти тонн, купленных в 2024 году и находящихся в Швейцарии, хранятся в Белграде. На прошлой неделе, отмечает Bloomberg, управляющая сербским Центробанком Йоргованка Табакович заявила, что слитки будут доставлены в страну «как можно скорее».

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Центральный банк Сербии заявил, что взвесил все «за» и «против», прежде чем принять решение о репатриации золота, отметив, что его наличие на рынках облегчает продажу слитков или их предоставление взаймы.

Значительная часть мировых золотых запасов, оцениваемая примерно в 550 миллиардов долларов по текущим ценам, хранится в хранилище Банка Англии в Лондоне — мировом центре торговли драгоценными металлами. 

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