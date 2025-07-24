Бортпроводник тайно снимал девушек в туалете самолета

Бортпроводника компании American Airlines Эстеса Картера Томпсона приговорили к 18,5 годам тюрьмы с последующим ограничением свободы еще на пять лет по обвинению в установке скрытой камеры в туалете самолета, передает CNN.

Его арестовали еще в январе 2024 года после того, как записывающее устройство в самолете обнаружила 14-летняя девочка. Журналисты отмечают, что мужчина прикреплял свой мобильный телефон к крышке туалета самолета. Томпсон извинился за свои действия в суде, но это не спасло его от заключения.

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Томпсон назвал свои действия «эгоистичными, извращенными и неправильными». Журналисты отмечают, что полиция обнаружила у мужчины записи с участием четырех других девочек в возрасте от семи до 14 лет, которые пользовались туалетами в самолетах.

Во время нахождения в тюрьме мужчина планирует пройти курс лечения, предназначенный для лиц, совершивших сексуализированное преступление, заявили его адвокаты. Во время обсуждения приговора судья назвала действия Томпсона ужасными и отметила, что они повлияли на жизнь подростков.

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В приговоре отмечается, что Томпсон «лишил пятерых молодых девушек <…> веры в доброту мира и людей, с которыми им предстоит встретиться». Адвокаты мужчины отказались дать подробный комментарий об этой ситуации CNN.

Ранее журналисты писали, что Томпсон признал себя виновным в покушении на сексуализированную эксплуатацию детей и хранении изображений сексуализированного насилия над детьми. CNN отмечал, что только по первому пункту обвинения мужчине грозило до 30 лет заключения, штраф в 250 тысяч долларов и возмещение причиненного ущерба. Также в аккаунте Томпсона в iCloud нашли сотни изображений с сексуализированным насилием над детьми, которые были созданы ИИ.