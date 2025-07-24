Россиянина приговорили к 118 годам заключения в Греции

В Греции 37-летнего россиянина Владимира Котельникова приговорили к 118 годам заключения и штрафу в 500 тысяч евро за организацию нелегальной миграции, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, Котельников стал жертвой распространенной мошеннической схемы. По его словам, россияне в поисках работы приезжают в Турцию, там их привлекают к работе на судне для нелегальной перевозки мигрантов из Турции в Грецию. При этом сами они уверены, что перевозят туристов, пояснил Мельников.

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По его данным, Владимир Котельников жил в Челябинске с женой и ребенком. Он отправился на заработки за границу, а 11 июля его задержали у берегов острова Родос. Жена Котельникова обратилась к правозащитникам за помощью.

Выяснилось, что, согласно трудовому договору, Котельников должен был как член экипажа перевозить туристов из Турции по Средиземному морю. Но вместе туристов на борту якобы оказались нелегальные мигранты. С помощью угроз россиянина принудили доставить людей в Грецию, пишет ТАСС.

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О подобной истории СМИ писали в 2020 году. Тогда двое российских моряков — Константин Семенов и Иван Возниковцев — были приговорены судом Греции к 253 годам заключения (каждому) за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нарушение границы Греции. Такие большие сроки правозащитники объяснили особенностями греческого законодательства. От 7 до 12 лет лишения свободы назначаются за каждого нелегального мигранта, а на борту судна находились более 20 человек. Дополнительные годы добавлены за сопутствующие обвинения, включая нарушение границы и торговлю людьми.



