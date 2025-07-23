Мужчина зарезал таксистку из-за «пришедшей в голову мысли убить человека»

Мужчина из Екатеринбурга задержан по обвинению в убийстве таксистки, следствие считает, что он зарезал ее складным ножом во время поездки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Александра Шульгу.

На вопрос о причине нападения на женщину обвиняемый ответил, что «просто ему в голову пришла мысль убить человека», пишут журналисты. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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Представитель СК рассказал, что пьяный мужчина вызвал такси, чтобы доехать до места встречи с женщиной, с которой он познакомился в социальных сетях. Он сел на заднее сидение машины и атаковал таксистку ножом, когда машина еще не успела отъехать далеко. Женщина получила более 70 ранений и скончалась на месте.

Мужчина оставил ее тело в машине и ездил с ним по Екатеринбургу, в том числе он остановился и на заправке. Позже он выехал за пределы города, повредил передние колеса машины и бросил ее на трассе «Пермь-Екатеринбург». Из кювета ее вытащили другие люди, не знавшие, что в машине находятся труп женщины и напавший на нее мужчина, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

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Мужчину вычислили по потожировым выделениям, которые остались на крышке бензобака. Силовики рассказали журналистам, что мужчина дал признательные показания, в его квартире нашли нож, которым была зарезана таксистка.

В МВД журналистам также рассказали, что подозреваемый был ранее судим. В его биографии, по словам силовиков, имеются эпизоды причастности к краже, грабежу, разбойному нападению, угону транспортного средства. Сейчас в его адрес возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК).