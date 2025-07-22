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Общество

Пума напала на четырехлетнего ребенка в американском нацпарке

2 минуты чтения 13:21 | Обновлено: 13:27

В Национальном парке «Олимпик» в США горный лев, также известный как пума, напал на четырхлетнего ребенка и укусил его. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей парка.

Инцидент произошел в воскресенье 20 июля. В тот день семья отправилась на прогулку по знаменитой тропе в Национальном парке «Олимпик», расположенном в штате Вашингтон.

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Сообщается, что около 15:15 по местному времени сотрудники парка получили экстренное сообщение о нападении пумы на ребенка. Прибывшая на место группа медиков и спасателей выяснила, что дикое животное напало и укусило четырехлетнего посетителя, имя которого не называется. Нападение случилось недалеко от смотровой площадки на Харрикейн-Ридж — популярном горном районе с панорамными видами.

Пострадавшего, как отмечается, незамедлительно доставили на вертолете в травматологический центр в Сиэтле. Спасательная группа и охотники тем временем отправилась на поиски дикого животного. В понедельник, 21 июля стало известно, что пуму «ликвидировали». 

«Угрозы для посетителей в настоящее время нет», — говорится в заявлении представителей «Олимпика».

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В начале июля в турецкой Анталье лев по кличке Зевс сбежал из зоопарка и ранним утром напал на местного жителя, который поливал деревья рядом с домом. По данным газеты Hurriyet, животное вырвалось из клетки и добралось до жилого района.

Пострадавший по имени Сюлейман Кыр рассказал, что лев укусил его за ноги и шею, но ему удалось отбиться, сжав животному шею. После того как местонахождение хищника было установлено, его застрелили охотники. Кыра сначала доставили в больницу Манавгата, затем перевели в университетскую клинику в Анталье.

До этого в аннексированном Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. По словам главного торакального хирурга региона Андрея Дорошенко, хищник прокусил Зубкову трахею, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу с левой стороны. 

21 июля в интервью директору Большого московского цирка Эдгарду Запашному Зубков рассказал, что нападение длилось около семи минут — лев вонзал клыки и мертвой хваткой держал его, не реагируя ни на крики людей, ни на электромобиль, который в тот момент «переезжал» обоих. По его словам, зверь едва не перекусил ему позвоночник.

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