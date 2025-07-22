В Совфеде возмутились поощрением подростковой беременности

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова возмутилась выплатами беременным школьницам, которые с начала 2025 года власти ввели в некоторых российских регионах. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, выступая на пресс-конференции в Москве Перминова прокомментировала идеи о поощрении рождаемости среди школьниц.

«Я, наверное, выскажу свое личное мнение. Я ни в коей мере не поддерживаю то, что у нас в обществе звучало, что нужно поддерживать девочек, которые учатся в школе», — заявила она.

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Перминова уверена, что прежде, чем создавать семью, подросткам необходимо закончить школу, а затем получить профессиональное образование. «Когда уже человек совершеннолетний и создает осознанно свою студенческую семью, вот здесь надо поддерживать такие семьи», — подчеркнула сенатор.

До Перминовой против выплат беременным школьницам и популяризации ранней беременности выступала зампредседателя комитета по науке Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, беременность несовершеннолетней — это, прежде всего, «история неготовой к ответственности маленькой девочки», которая в своем возрасте должна учиться, развиваться и думать о будущем.

«Сто тысяч рублей не решают ситуацию, в которой она оказалась», — сказала зампредседателя комитета.

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Такие заявления со стороны женщин-политиков звучат на фоне введения выплат беременным школьницам властям некоторых регионов в России. Так, в Кемеровской, Тверской и Орловской областях размер пособия составляет 100 тысяч рублей. В Кемеровской области деньги выплачивают после 22 недель беременности, в Тверской — с 15-й недели.

В Брянской области сумма выше — 150 тысяч рублей при сроке от 12 недель.

Согласно опросу провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее россиян (74%) считают недопустимым рождение детей в возрасте до 18 лет. Идею выплат беременным школьницам раскритиковали 40% респондентов.



