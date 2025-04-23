Большинство россиян не поддержали подростковые роды

В России подавляющее число опрошенных (74%) считают недопустимым рождение детей в возрасте до 18 лет. Об этом говорится в результатах телефонного опроса ВЦИОМ о выплатах беременным школьницам.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Мнение о том, что подростковые роды это недопустимо, преимущественно разделили молодые россияне, а именно те, кто взрослел в период увеличения среднего возраста рождения первенца, уточняет ВЦИОМ.

17% респондентов согласились с утверждением, что дети сейчас взрослеют раньше, поэтому могут начинать рожать в более раннем возрасте. По данным авторов исследования, старшие поколения оказались более лояльны к подростковым родам так как «лучше помнят времена, когда ранняя беременность встречалась чаще».

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Согласно опросу, идею выплат беременным школьницам поддержали 43% респондентов, 40% выступили против, еще 13% оказались безразличны к ней. Поддержка инициативы оказалась выше среди мужчин (45%), чем среди женщин (41%). При этом против высказались 36% мужчин и 42% женщин.

Кроме того, каждый второй респондент (51%) признался, что в ходе опроса впервые услышал о подобных выплатах. Лучше всего об этом осведомлены россияне, родившиеся с 1992 по 2001 год (58%) и те, кто родился в 2001 году и позднее (50%).

По данным РБК, выплаты беременным школьницам действуют в России с 1 января 2025 года. Ранее эту идею поддержали в Карелии, Хабаровском крае, Орловской и Брянской областях, а также Кузбассе. Размер выплаты составляет от 100 тысяч рублей.

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила «Ведомостям», что выплаты беременным появились в рамках программы поддержки регионов с низкой рождаемостью. По ее словам, средства предназначались молодым и студенческим семьям, а регионы могли адаптировать меры под свои условия, включая помощь несовершеннолетним матерям.

По словам акушера-гинеколога, эксперта ВОЗ Любови Ерофеевой, женский организм до 18 лет не готов к беременности, пишет RTVI. Кроме того, по ее словам, в этом возрасте у девочек нет жизненной опоры, поэтому, вероятно, ребенка будут воспитывать родители родившей.



