Россиянка избивала приемного сына и не давала ему ходить в туалет в качестве наказания

Жительницу Тисульского муниципального округа в Кемеровской области будут судить по статье об истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). 43-летнюю женщину обвиняют в частности в том, что она в течение почти двух лет систематически избивала приемного сына, которому сейчас восемь лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Кузбасса.

В пресс-релизе сказано, что всего женщина, чье имя не называется, была опекуншей четырех детей, но в марте 2025 года вернула их в социальное учреждение, объяснив свое решение «неуправляемым поведением» детей. При этом сами они рассказали воспитателям приюта об издевательствах над мальчиком. На его теле обнаружили следы от побоев, после чего эту информацию передали правоохранителям.

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По версии следствия, женщина регулярно избивала ребенка с 2023 по 2025 годы, в некоторых случаях используя для этого подручные предметы. Однажды она ударила ребенка обухом ножа по руке, «причинив ему физическую боль и психические страдания», а в 2023 году избила его полипропиленовой трубой. Кроме того, следователи выяснили, что опекунша «заставляла его подолгу стоять на крупе или массажном аппликаторе, лишала возможности пользоваться туалетом».

Таким способом женщина наказывала приемного сына за незначительные провинности, в частности за съеденные без разрешения сладости, рассыпанное печенье или включенный телевизор.

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«Наказание могло длиться несколько дней с перерывами на сон, прием пищи и посещение школы», — добавили в прокуратуре Кемеровской области. Там сообщили, что женщина не признала свою вину, а прокурор потребовал взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Сейчас уголовное дело направлено в Тисульский районный суд для рассмотрения по существу. В случае признания виновной россиянке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

