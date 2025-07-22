Госдума приняла закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, вводящий административную ответственность и штрафы за поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Он предполагает введение штрафов за «умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов» на сумму от трех до пяти тысяч рублей. К такому контенту будут относить материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

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РБК передает, что за принятие законопроекта проголосовали 306 депутатов, против — 67, воздержались — 22. Ранее запред Госдумы и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков заявлял о том, что его фракция будет голосовать против законопроекта, и призвал сделать то же самое другие фракции.

Во время представления поправок во втором чтении их формулировки раскритиковал представитель КПРФ Алексей Куринный, назвавший законопроект «самым нелепым вариантом антиутопий». Депутат отметил, что официальный список «экстремистского» контента насчитывает несколько тысяч наименований, которые не известны населению «широко». Поправки также отказались поддержать представители фракций КПРФ и «Справедливой России-За Правду».

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Кроме того, в принятых поправках прописаны штрафы за рекламу VPN-сервисов. Для физлиц они составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных — 80-150 тысяч, а для юридических от 200 до 500 тысяч рублей. В случае одобрения Советом Федерации и Владимиром Путиным законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Комментируя новые нормы, депутаты успели пообещать, что просмотр запрещенных в России соцсетей, таких как фейсбук и инстаграм, а также посещение других заблокированных сайтов, наказываться не будет. Они также заверили, что закон написан «для узкого круга лиц», которых силовики уже взяли на карандаш.

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Также парламентарии утверждали, что использование VPN-сервисов и обсуждение их работы не будет считаться рекламой. Тем не менее законопроект вызвал тревогу не только среди юристов и правозащитников, которые назвали его новым инструментом репрессий и первым случаем, когда государство будет наказывать за употребление определенного контента. С резкой критикой законопроекта выступила и одна из самых известных и влиятельных доносчиц в стране глава Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она просила Госдуму провести «широкую общественную дискуссию» по этому законопроекту.

Первоначальный вариант законопроекта, который был внесен в Госдуму в июне, касался усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Однако ко второму чтению были внесены поправки, не связанные с этой темой. Их инициатором выступило правительство. Одна из поправок предусматривает введение штрафов за умышленный поиск и доступ к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN.