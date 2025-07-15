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Общество

Депутаты предложили наказывать россиян за поиск «запрещенного контента»

2 минуты чтения 22:09 15 июля | Обновлено: 22:27 15 июля

В Госдуму внесены поправки к одному из законопроектов, предполагающие введение административной ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним. Об этом сообщает Forbes.

За «умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов» депутаты предлагают штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. К такому контенту будут относить материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Получение доступа к ним с помощью VPN также предлагают считать правонарушением.

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Депутаты также предлагают ввести наказание за рекламу «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», Forbes отмечает, что под это определение попадает и VPN. Физических лиц будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц на сумму от 80 до 100 тысяч рублей, юридических — на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Юрист Станислав Селезнев в разговоре с журналистами отметил, что ранее в российских законах не было наказания за потребление «запрещенного контента». Он считает, что историю запросов можно проверить через поисковые системы. Получить доступ к этой информации силовики смогут после получения доступа к устройству, для этого достаточно проверить историю браузера и результаты автозаполнения.

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«Помочь» силовикам могут и операторы связи — у них есть возможность отслеживать, на какие сайты заходит пользователь, и какими приложениями он пользуется. Селезнев отметил, что ожидает более частой проверки устройств россиян силовиками после вступления поправок в силу, а также более активного использования жителями России режима «Инкогнито» при работе с браузерами.

Источники Forbes также отмечают, что на данный момент не ясно, как можно доказать, что человек намеренно искал что-то «экстремистское» без изъятия устройства. The Bell отмечает, что поправки предложены ко второму чтению законопроекта, который был одобрен в первом чтении еще 20 января. Журналисты оценивают их как «стопроцентно проходные».

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