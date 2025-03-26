Полиция Дубая прокомментировала дело найденной покалеченной модели

Украинская модель Мария Ковальчук, найденная в тяжелом состоянии после исчезновения в Дубае, не пропадала на несколько дней, ее не находили брошенной на обочине дорогие, сообщает Khaleej Times со ссылкой на комментарий полиции ОАЭ.

Представители правоохранительных органов сообщили, что 20-летнюю девушку нашли уже на следующий день после пропажи 12 марта, а не 19 марта, как сообщалось ранее. Кроме того, полиция утверждает, что Ковальчук получила серьезные травмы из-за падения с закрытой строительной площадки, куда, как пишут журналисты, она поднялась сама.

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Полиция заявила, что девушка уже получает медицинскую помощь и находится под присмотром семьи. Представители правоохранительных органов заявили, что расследование происшествия продолжается, но отказались прокомментировать его прогресс, сославшись на законодательство ОАЭ. Полицейские посоветовали воздержаться от распространения «недостоверной информации» и «уважать частную жизнь человека и его семьи в это непростое время».

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Ранее распространенную информацию о травмах Ковальчук в ОАЭ назвали «содержащей существенные фактические неточности». Ранее мать девушки заявляла СМИ, что ее дочь перестала выходить на связь 11 марта во время поездки в ОАЭ. За день до этого она сообщила, что собирается вылететь из Дубая в Таиланд, но решила остаться с двумя мужчинами, не рассказав подробности.

Мать Ковальчук заявила о пропаже дочери после того, как она перестала отвечать на телефонные звонки, полиция завела дело об исчезновении. Родственники также рассказывали СМИ, что девушка нашлась 19 марта в больнице после трех операций «без документов, без телефона, без ничего».

Подруга девушки Ангелина Дорошенкова написала у себя в твиттере, что последний раз Ковальчук видели 9 марта на вечеринке, где та познакомилась «с молодыми людьми с модельного стола». Эти два молодых мужчины представились людьми, связанными с модельным бизнесом, пишет «Новая газета Европа».