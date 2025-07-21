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Общество

Россияне с детьми получат возможность отсрочить выплаты по кредитам

2 минуты чтения 20:40

Правительство одобрило поправки в закон «О потребительском кредите», которые позволяют россиянам с детьми временно приостановить выплаты по кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о каникулярном периоде до 18 месяцев — его смогут получить семьи после рождения или усыновления второго и последующих детей, даже если их доход не уменьшился.

Изменения инициировал Минфин, напоминает издание. Ведомство объясняет это необходимостью поддержать рождаемость и снизить кредитную нагрузку на семьи. Согласно данным ВЦИОМ (они включены в пояснительную записку к проекту), 39% россиян считают, что именно материальные трудности мешают им завести детей.

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До сих пор воспользоваться кредитными каникулами можно было лишь при условии серьезного ухудшения финансового положения: потери работы, инвалидности, снижения дохода на 30% и других сложных обстоятельств. По данным РБК, новый закон предлагает выделить появление ребенка в отдельную категорию.

Отсрочка в этом случае может длиться до полутора лет, поясняет издание. При этом в первые шесть месяцев проценты по кредиту начисляются по льготной ставке, а с седьмого месяца — по стандартной, предусмотренной договором.

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что инициатива укрепит институт многодетности. В то же время некоторые участники финансового рынка раскритиковали поправки. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин назвал их «избыточными и несправедливыми», отметив, что это по сути  «социальная льгота», которую банки предоставляют за счет своих вкладчиков и акционеров.

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Ранее СМИ со ссылкой на данные Центробанка писали о том, что суммарная просрочка россиян по кредитам достигла рекордных 1,5 триллиона рублей. Банки также резко сократили выдачу кредитных карт.

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