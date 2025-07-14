Просрочки по кредитам среди россиян достигли рекордного уровня

Суммарная просрочка по кредитам, выданным в России физическим лицам, достигла 1:5 триллиона рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Центробанка. Издание отмечает, это рекорд за последние шесть лет, которые регулятор ведет соответствующую статистику.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что суммарная просроченная задолженность по кредитам физлиц к маю 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 400 миллиардов рублей, а их общая доля в розничном портфеле банков достигла 5:7%.

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Представители регулятора также сообщили, что в основном россияне не платят по кредитам, выданным рискованным заемщикам в конце 2023 – начале 2024 года под высокие ставки. В то же время в ЦБ заверили, что 90% просроченных займов покрыты резервами, то есть банки заранее отложили средства на случай невозврата этих кредитов. Кроме того, в пресс-службе отметили, что введенные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой уже способствуют улучшению качества кредитного портфеля банков.

О резком снижении качества обслуживания ссуд заявили и в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Гендиректор организации Михаил Алексин уточнил, что риск накапливался весь 2024 год, а пик просрочек и дефолтов пришелся на первое полугодие 2025-го. Так, согласно прогнозу ОКБ, количество просрочивших платежи владельцев кредитных карт по итогам первых шести месяцев 2025 года может увеличиться на 1,5–1,8 миллиона человек, что почти вдвое больше, чем во втором полугодии 2024 года.

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В свою очередь, вице-президент по розничным рискам банка «ДОМ.РФ» Роман Евдокимов назвал рост доли просроченной задолженности по кредитам физлиц в России ожидаемым. А связал представитель банка «Зенит» Дмитрий Захаров ухудшение качества обслуживания кредитов россиянами с высокими ставками по ссудам.

В то же время в ВТБ изданию заявили, что не наблюдают значительных изменений в поведении заемщиков.