Россиянин убил жену в первую брачную ночь

Екатеринбургский гарнизонный военный суд с участием военной прокуратуры Тюменского гарнизона приговорил Алексея Марчукова к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство своей супруги Марины. Они поженились 4 марта, когда мужчина приехал в отпуск с войны в Украине. Ночью молодожены поссорились, после чего Марчуков ударил свою жену по лицу и нанес ей удар хозяйственным ножом в сердце, сообщает портал «Тюмень онлайн».

По словам Любови, сестры Марчукова, раньше он работал на пилораме и несколько раз попадал под суд за дебоширство. «В очередной раз, когда он так попал, у него появился выбор: либо в тюрьму, либо на СВО. Он подписал контракт и уехал добровольцем», — рассказала женщина.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными Мир 4 минуты чтения

Весной этого года Марчуков приехал домой в отпуск, во время которого женился на своей девушке. После росписи молодожены отправились к сестре мужчины. Она утверждает, что в тот день Марчуков выпивал с ее мужем и его отцом. В то же время Любовь охарактеризовала своего брата как спокойного человека, который после подобных посиделок обычно ложился спать.

«Они приехали к нам в гости после росписи. Мы посидели, выпили. Алексей еле стоял на ногах, я его сама до дома провожала. <…> В восемь часов утра мне позвонила начальница с работы и сказала: “Твой брат убил свою супругу”. Я была в шоке», — рассказала Любовь. По версии следствия, ссора между Марчуковым и его женой произошла на почве ревности.

Я работаю учителем математики в США В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться Общество 9 минут чтения

«Тюмень онлайн» пишет, что у Марины также есть сын Андрей, который узнал о произошедшем утром. Его возраст портал не уточняет. По словам Андрея, между его матерью и Марчуковым регулярно возникали конфликты.

«Ревности было много с обеих сторон. В прошлом году был случай, когда мама пропала. На следующий день она только появилась в сети. Он ее избил. И она говорила, что она так не может жить. На следующий день они все же помирились: он на коленях умолял ее вернуться», — отметил Андрей.

После вынесения приговора Марчуков заявил, что он хочет снова уехать на войну в Украине.

