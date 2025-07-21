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Криминал

На полицейского завели дело из-за секса с забеременевшей от него 15-летней девушкой

2 минуты чтения 21:23

В Свердловской области на 39-летнего начальника экспертно-криминалистической группы местного отдела полиции, чье имя не называется, завели уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия (134 УК). По словам адвоката потерпевшей Сергея Самкова, девушка забеременела от майора полиции и сейчас находится на 16-й неделе. На это обратила внимание «Медиазона».

Как рассказал Самков, к нему обратилась мать девушки, которая рассказала, что полицейский «втерся в доверие» к ее дочери и «вступил с ней в интимную связь». По данным адвоката, майор познакомился с потерпевшей, когда «бомбил» на своей машине и решил подвезти двух девушек. При этом у него есть жена и ребенок.

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«При встрече ввел ее в заблуждение, завоевав симпатию дочери обещаниями, что бросит свою жену и ребенка и женится на ней. Заведомо зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, продолжил встречаться, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. В результате неоднократных действий сексуального характера со взрослым мужчиной девочка забеременела и стала ему не нужна», — рассказал адвокат.

По его словам, мать девушки сообщила о случившемся в полицию, как только узнала о связи дочери с полицейским. При этом «по неизвестным причинам» уголовное дело завели не сразу, а полицейского не стали отстранять от работы. Самков это связал с тем, что сотрудник МВД занимает руководящую должность и «имеет, скорее всего, хорошие отношения с начальником отдела кадров и начальником местного ОВД». 21 июля стало известно, что майора отстранили от службы.

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Адвокат добавил, что во время доследственной проверки полицейский отправлял потерпевшей сообщения в соцсетях и пытался убедить ее сказать на допросе, что она обманула майора, назвав другой возраст. Также сотрудник МВД просил девушку удалить из телефона ее матери компрометирующую его переписку, приезжал домой и просил девушку подписать «нужные документы», которые он якобы получил от следователя. Кроме того, полицейский писал девушке, что «весь отдел в курсе и решают, как выйти из этой ситуации».

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