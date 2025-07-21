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Криминал

Тушившего лесные пожары и обвиненного в поджоге подростка могли пытать током в полиции

2 минуты чтения 18:56

Двоих подростков, один из которых — воспитанник детского дома, арестовали в Забайкальском крае по делу о поджоге леса. Они вместе с волонтером Андреем Степаненко, которого задержали 17 июля, но вскоре отпустили, помогали тушить лесной пожар в поселке Атамановка. Мать одного из подростков утверждает, что ее сына пытали током, сообщают «Люди Байкала» и «Чита.ру».

По их данным, следствие считает, что с воспитанником детского дома могли связаться мошенники, которые якобы предложили ему совершить поджог за вознаграждение в 90 тысяч рублей. Тот согласился и предложил «подработать» своему другу, однако в итоге денег подростки не получили. При этом «Чита.ру» утверждает, что мошенники пообещали подросткам лишь 15 тысяч рублей.

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«Мать обвиняемого рассказала, что якобы ее ребенка сначала после задержания вывезли в лес, издевались, угрожали, к гениталиям подключали провода и били током», — рассказала журналистка Наталья Селиванова. По ее словам, мать подростка не верит в то, что ее сын мог совершить поджог за деньги. Селиванова добавила, что второй фигурант «хороший», но ранее он сбегал из детского дома.

По данным «Читы.ру», Степаненко знал о планируемом поджоге, но не сообщил о нем в полицию. Силовики провели у него дома обыск и проверили содержимое телефона волонтера. Сейчас Степаненко проходит по делу в качестве свидетеля. Ранее он рассказывал, что считает причиной пожаров поджоги и уверен в совершении диверсий.

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Об той же причине возникновения лесных пожаров в Забайкалье заявил и глава Читинского района Виктор Машуков. По его словам, три очага пожара возникли «одновременно». Официального комментария Следственного комитета по этому делу пока не было.

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