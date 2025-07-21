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Криминал

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросили прекратить их преследование

2 минуты чтения 18:18

Четверо обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали ходатайства о прекращении уголовного преследования, сообщает ТАСС.

Речь идет об Исроиле Исломове, Джабраиле Аушеве, Джумахоне Курбонове и Зубайдулло Исмоилове — все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным РЕН ТВ, еще трое фигурантов — братья Диловар и Аминчон Исмоловы и их отец — заявили ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных. Всего фигурантов 19.

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В понедельник, 21 июля, в Москве в закрытом режиме началось предварительное слушание по делу о теракте, жертвами которого стали 149 человек. Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой 1 июля.

В рамках расследования следствие установило, что теракт организовали двое граждан Таджикистана, которые, как предполагается, действовали «в интересах руководства Украины». Вместе с сообщниками они создали в России три ячейки международной террористической группировки «Исламское государство» и вовлекли в преступление не менее 19 человек. Эти обвиняемые, по данным СК, передавали деньги, предоставили жилье, транспорт, оружие и боеприпасы.

22 марта 2024 года несколько вооруженных людей в камуфляже ворвались в здание концертного зала в Красногорске, открыли стрельбу и подожгли помещение. В результате атаки погибли 149 человек, более 600 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Ущерб оценивается в 5,7 миллиардов рублей.

Один из обвиняемых ранее заявил, что исполнителям теракта была представлена легенда о том, что атаку якобы организовало «Исламское государство», хотя на самом деле за ней, по его словам, стояли украинские спецслужбы.

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В конце июня Следственный комитет объявил о завершении расследования. В пресс-релизе сообщается, что теракт был совершен «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации». Об «украинском следе» через три дня после теракта заявлял и Владимир Путин. 

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