Карты UnionPay одного из последних выпускавших их российских банков перестали работать в Европе

Карты китайской платежной системы UnionPay, которые выпускал Россельхозбанк, перестали работать в Европе с 20 июля. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на службу поддержки банка.

Как пишет издание, все 27 стран Евросоюза «приостановили использование карт Россельхозбанка платежной системы UnionPay». При этом представитель банка заявил, что карты продолжают работать за пределами ЕС, в частности в Турции, Сербии, Таиланде и других странах.

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По данным «Интерфакса», Россельхозбанк — один из двух российских банков, который выпускает карты UnionPay после введения санкций США в отношении российских финансовых организаций. Вместе с ним сейчас этим занимается Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Агентство отмечает, что 19 июля Евросоюз опубликовал список из 22 российских банков, против которых ввели новые ограничения в рамках 18-го пакета санкций, однако Россельхозбанка среди них не было.

Россельхозбанк попал под санкции Евросоюза в 2022 году. В том же году платежная система UnionPay объявила об ограничениях в работе с российскими банками, против которых ввели ограничения: тогда карты UnionPay от зарубежных банков перестали обслуживать в российских POS-терминалах.

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В 2023 году сообщалось, что карты UnionPay, выпущенные банком «Тинькофф» (сейчас он называется «Т-банк»), должны перестать работать за границей. Представители банка тогда порекомендовали россиянам снять со своих карт наличные. Незадолго до этого банк попал под санкции США и Канады.

Осенью 2024 года «Газпромбанк» также предупредил о проблемах в работе своих карт системы UnionPay за рубежом. Это, как и в случае с банком «Тинькофф», произошло на фоне введения санкций против финансовой организации.

