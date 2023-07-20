Карты UnionPay от банка «Тинькофф» перестанут работать за границей

Карты UnionPay от банка «Тинькофф» скоро перестанут работать за границей. Об этом пишет РБК со ссылкой на службу поддержки кредитной организации.

«Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — сказал сотрудник «Тинькоффа».

При этом он добавил, что банк «ждет разъяснений от платежной системы о том, в каких странах карта продолжит работать». Еще один сотрудник банка, с которым поговорил корреспондент РБК, сообщил, что карты UnionPay перестанут работать за границей уже 20 июля. Кроме того, по его словам, банк также прекратит их выпуск в ближайшее время.

Банк «Тинькофф» 20 июля попал в санкционные списки США и Канады. В телеграм-канале кредитной организации говорится, что это было «ожидаемо».

«Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно. Сейчас мы выясняем, какое влияние будут иметь введенные санкции», — говорится в сообщении.

При этом карты UnionPay от банка «Тинькофф» будут работать в России, так как операции проходят через Национальную систему платежных карт.