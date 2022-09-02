Китайская система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с банками-эквайерами из России, которые оказались под западными санкциями: карты UnionPay от иностранных банков больше не будут обслуживаться в российских POS-терминалах.

По информации источника РБК, такое решение UnionPay могла принять из-за риска вторичных санкций. Сейчас UnionPay — последняя международная платежная система, которая продолжает работу в России. Официально ее руководство никак не сообщало о введении ограничений в отношении санкционных банков. Известно также, что весной таким банкам уже запретили выпускать карты UnionPay.

Собеседник издания уточнил, что новое ограничение «касается в основном туристов из Китая, которых стало сильно меньше». В общей сложности доля платежей по картам UnionPay иностранных банков в объеме российского эквайринга составляла менее 1%.

Источник: РБК

