Власти пообещали не наказывать россиян за посещение инстаграма и фейсбука

Власти утверждают, что штрафы за поиск и просмотр «экстремистского контента» в случае их принятия не будут грозить тем, кто просто посещает заблокированные в России сайты, например, Instagram и Facebook, чья материнская компания Meta признана российскими властями экстремистской, передает РИА «Новости». Об этом заявил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta (включая Instagram и Facebook) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — утверждает он.

По его словам, это касается и посещения других заблокированных в России ресурсов, например, популярной у геймеров платформы для голосового общения Discord. «Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или «сомнительных лиц», если они не включены в этот список, не является нарушением», — утверждает Шейкин.

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В свою очередь, депутат Госдумы Эрнест Валеев заверил телеграм-канал «Осторожно, новости», что полиция не будет проверять телефоны граждан на улицах для выявления россиян, ищущих экстремистский контент в сети. По его словам, о таких попытках властям будут сообщать операторы связи.

«Обязанность операторов оповещать правоохранительные органы уже есть в российском законодательстве. По материалам, которые передают операторы, правовую оценку будут давать соответствующие структуры», — сказал он, подчеркнув, что обсуждаемые поправки не наделяют силовиков никакими новыми полномочиями.

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Накануне стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесены поправки, предполагающие введение административной ответственности за поиск и получение доступа в интернете к «заведомо экстремистским материалам». Согласно документу, такие действия будут наказываться штрафом на сумму в пять тысяч рублей.

Кроме того, в тех же поправках прописаны штрафы за рекламу «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», то есть VPN-сервисов. Здесь сумма штрафа составит от 50 до 80 тысяч рублей для физических лиц, от 80 до 100 тысяч рублей — для должностных, от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических.