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Общество

Эксперты рассказали о способах избежать штрафов за поиск «экстремистского» контента

2 минуты чтения 13:29

Российские эксперты в области интернета и права рассказали о способах, которые могут помочь россиянам избежать штрафов за поиск и просмотр «заведомо экстремистских материалов». О внесении на рассмотрение Госдумы соответствующих поправок стало известно накануне.

Так, журналист Андрей Захаров напоминает, что у всех российских провайдеров стоит оборудование системы СОРМ, позволяющее силовикам мониторить незашифрованный интернет трафик.

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В то же время он отмечает, что это касается лишь данных, передаваемых по протоколу http, тогда как большинство современных сайтов и сервисов используют более защищенный протокол https.

«Это значит, что в СОРМе видно, что человек зашел на такой сайт (Google, YouTube), но не видно, что он там делает», — пояснил он.

Также, по словам Захарова, защиту от мониторинга трафика силовиками дает использование сервиса VPN, который не сотрудничает с властями, или браузеров-анонимайзеров, таких как Tor.

В качестве подтверждения своих слов он привел цитату из исследования, проведенного МВД. «Сайты, зашифрованные протоколом HTTPS, децентрализованные сети (TOR) не позволяют СОРМ получать информацию о действиях пользователей в сети», — говорится в нем.

При этом Захаров отметил, что «поиск в Yandex по запросу «расследования Навального» в СОРМе, понятно, отражается». Журналист предположил, что новая статья будет применяться главным образом к тем, «к кому ввалились с утра с обыском, остановили на улице или на границе – а потом посмотрели его подписки/историю поиска».

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С этим предположением согласны и представители проекта «Сетевые свободы». Там отметили, что знать, что ищет и на какие сайты заходят пользователи могут владельцы поисковых систем, операторы связи, а также администраторы публичных WiFi точек, например, в метро, кафе или ресторанах, если пользователь не использует средства шифрования трафика.

Кроме упомянутых способов защиты, «Сетевые свободы» рекомендуют отключить историю запросов в поисковиках и историю просмотров в Youtube и других видеохостингах. Это поможет обезопасить себя на случай, если силовики получили физический доступ к компьютеру или телефону.

Кроме того, проект обращает внимание на то, что, с точки зрения российского законодательства, является «экстремистским материалом». Во-первых, это контент, внесенный в федеральный список, опубликованный на сайте Минюста, а во-вторых — согласно закону «О противодействии экстремистской деятельности» — «документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности».

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