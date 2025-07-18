Тренера футбольной команды обвинили в унижениях и принуждении к регулярной сдаче крови

Скандал в Национальном педагогическом университете Тайваня (NTNU) вызвал волну возмущения в обществе: 61-летнего тренера женской футбольной команды Чжоу Тайин обвинили в том, что она заставляла студенток сдавать кровь в обмен на академические кредиты, необходимые для получения диплома, пишет South China Morning Post.

Обвинения впервые озвучила студентка по фамилии Цзянь, которая заявила, что в течение обучения прошла более 200 процедур сдачи крови. По ее словам, отказ грозил исключением или невозможностью завершить обучение. Забор крови, как утверждается, осуществлялся под видом научных экспериментов, зачастую без участия квалифицированного медперсонала.

«На восьмой день подряд они уже не могли найти вену ни на одной руке. Пробовали брать кровь из запястья, шесть попыток — и все безуспешно. Это было мучительно. Я просто сломалась», — рассказала девушка, опубликовав видео, на котором она плачет во время процедуры.

Цзянь утверждает, что в некоторые дни забор крови проводился до трех раз с 5 утра до 9 вечера, а исследовательские выплаты, предназначенные для участниц, тренер присваивала под видом «командного фонда».

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После ее признания в соцсетях появились и другие сообщения. Одна из девушек рассказала, что взяла академический отпуск из-за систематических унижений и давления со стороны тренера. По ее словам, она скрывала все от родителей: «Если бы отец узнал, он бы точно пошел разбираться. Но я не хотела, чтобы они переживали. А потом отец умер — и я так и не успела рассказать ему правду».

13 июля университет объявил об увольнении Чжоу с административной и тренерской должностей, а также о запрете возглавлять любые спортивные команды. В заявлении NTNU была опубликована рукописная записка с извинениями от Чжоу, где она выразила сожаление и раскаяние. Позже пост с извинениями исчез из соцсетей университета.

Местные органы образования наложили административное взыскание на вуз и потребовали принять меры.