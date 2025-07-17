СМИ рассказали о таиландском ребенке-«Маугли»

Полиция северной таиландской провинции Уттарадит обнаружила мальчика А., который рос с шестью собаками и общался с помощью лая. Об этом рассказал благотворительный фонд бывшего министра социального развития Таиланда Павины Хонгаскул.

По данным фонда, учителя и директор школы округа Лап Лаэ обратили внимание, что А. долго не ходил в детский сад, а в первый класс мать отпустила его лишь один раз, чтобы получить субсидию в 400 бат (961 рубль) на образование. Педагоги обнаружили, что дом мальчика находится в районе с активной наркоторговлей.

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Представители школы выяснили, что мальчик живет с 46-летней матерью и 23-летним братом, у которых была наркотическая зависимость. По их данным, мать часто ходила с сыном по ближайшим деревням и храмам, прося деньги и еду, при этом местные жители запрещали своим детям играть с мальчиком.

«У мальчика не было друзей, он целыми днями играл с собаками и лаял, как собака», — рассказали в Paveena Foundation. В фонде добавили, что А. бегал по дому и лаял, когда к нему пришла учительница.

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Директор школы Сопон Сиха-ампай обратился в фонд Павины Хонгсакул, и его сотрудники вместе с чиновниками и полицейскими 30 июня отправились на осмотр дома семьи восьмилетнего мальчика. Анализы матери и старшего брата мальчика на наркотики показали положительный результат, после этого их отправили на принудительное лечение.

Органы опеки поместили ребенка в школу-интернат провинции Уттарадит. Фонд Павины сообщает, что будет продолжать помогать мальчику совместно с Министерством социального развития и Министерством образования.