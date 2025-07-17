СМИ зафиксировали новое свидетельство грядущего банковского кризиса в России

Топ-менеджмент нескольких системно значимых российских банков рассматривает возможность обращения за господдержкой, если ситуация с качеством кредитных портфелей продолжит ухудшаться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления российских чиновников и внутренние документы банков.

По информации агентства, как минимум три банка, признанные Центробанком системно значимыми, не исключают необходимости рекапитализации (государственного вливания денег) в течение года. Внутри этих кредитных организаций уже обсуждается, каким образом можно будет инициировать переговоры с Банком России о возможной поддержке. Источники Bloomberg объясняют это значительным расхождением между внутренней оценкой качества активов и официальной статистикой по проблемным долгам.

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Официально финансовая система России сохраняет устойчивость, отмечается в публикации. Прибыльность банков остается высокой, несмотря на повышение уровня необслуживаемых кредитов и ключевую ставку ЦБ. По данным на начало апреля, доля проблемных корпоративных займов составляла 4%, а просрочка по необеспеченным потребительским кредитам — 10,5%.

Тем не менее, как отмечает агентство, сам ЦБ рекомендовал банкам сосредоточиться на реструктуризации займов, а это может означать, что реальная доля проблемных активов не раскрывается.

В материале Bloomberg также упомянуто недавнее заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она подчеркнула, что опасения относительно грядущего банковского кризиса необоснованны, потому что российская банковская система «хорошо капитализирована» и располагает запасами в размере восьми триллионов рублей.

Вместе с тем, крупнейшие участники рынка ранее начали публично выражать обеспокоенность. Так, глава «Сбера» Герман Греф на годовом собрании акционеров в июне предсказал сложный год для российского бизнеса и, в частности, банков. А первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что уровень проблемных розничных кредитов достиг 5% в мае (377 миллиардов рублей). По его словам, этот показатель продолжит расти.

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По словам источников Bloomberg, речь пока идет лишь о предварительных обсуждениях, потому что у банков есть резервы и признаков наступающего кризиса мало. Однако не исключено, что большая часть данных просто засекречена и пока нет понимания масштабов проблемы, отметил один из собеседников агентства. В июне СМИ уже писали о том, что реальная ситуация в российской экономике умалчивается, и банковский кризис в России может начаться уже в ближайший год.

В число системно значимых банков России сегодня входят 13 кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк (МКБ). Т-Банк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Юникредит Банк, «Открытие» и Росбанк. Последние два с начала 2025 года сдали лицензии и вошли в группы ВТБ и Т-Банка соответственно.