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Общество

СМИ: российские банкиры предупредили об угрозе финансового кризиса

2 минуты чтения 16:08 | Обновлено: 16:11

Ситуация в российской экономике хуже, чем это признают на публике крупные игроки банковского рынка или представители властей. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в российском банковском секторе. По их словам, банковский кризис в России может начаться уже в ближайший год.

Собеседники агентства рассказали, что серьезную обеспокоенность, которую они пока не выражают публично, у банков вызывает рост числа розничных и корпоративных клиентов, не способных выплачивать кредиты из-за высоких ставок. В свою очередь, журналисты отмечают, что ознакомились с документацией, свидетельствующей о росте «плохих» долгов на балансе кредитных организаций.

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Так, по внутренним оценкам российских банков общая сумма «плохих долгов» достигает триллионов рублей. Среди прочего, агентство приводит данные одной из кредитных организаций, согласно которой корпоративный кредитный портфель российских банков за январь и февраль 2025 года сократился на полтора триллиона рублей. 

При этом собеседники агентства подчеркивают, что официальные данные могут не отражать реальной ситуации. Так, в документации одного из крупных российских банков указано, что в реальности не обслуживаются по плану гораздо больше кредитов, чем говорится в публичной отчетности. Это вызвано тем, что заемщики берут отсрочки по платежам.

Сами банкиры, в беседе с агентством, называют сложившуюся ситуацию «опасной». По их словам, существует реальный риск распространения долгового кризиса по финансовому сектору страны уже в следующем году, если к этому моменту ситуация не улучшится.

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Ранее об угрозе рецессии в российской экономике на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина там же сообщила, что текущая российская модель экономического роста себя исчерпала.

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