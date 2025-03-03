Лишь 5% российских объектов критической инфраструктуры справились с импортозамещением

Российские объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) продолжают использовать зарубежное программное обеспечение и не доверяют российским аналогам, сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании «Монк Диджитал Лаб». На 95% объектов рынка продолжают устанавливать привычные программы, а закупленные российские часто не используются.

В список объектов КИИ входят банки, телеком-компании, логистические компании, медицинские учреждения, государственные организации. Почти все они считают зарубежные аналоги продуктами более высокого качества, которые проверены годами эксплуатации. А реальное внедрение российских программ кажется дорогим, сложным и не решающим рабочие задачи полностью.

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В опросе «Монк Диджитал Лаб» приняли участие 152 компании и госструктуры из перечня объектов КИИ из разных регионов России, иностранные решения до сих пор применяют даже организации, связанные с гособоронзаказом. В некоторых секторах рынка зарубежные программы воспринимают в качестве стандарта.

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При этом исследователи отмечают, что применение иностранных технологии для объектов КИИ — прямое нарушение российского законодательства об импортозамещении. 55% из опрошенных все же закупили российские программы, но не могут использовать их на всей своей инфраструктуре. Причина — неспособность таких программ покрыть решение всех рабочих задач.

Исследователи отмечают, что значительная часть используемых зарубежных программ эксплуатируется без действующей лицензии и не обновляется — это может создавать риски для безопасности. Отсутствует у российских компаний и доступ к официальной поддержке, но даже так в глазах компаний они остаются более привлекательным решением.