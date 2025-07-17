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Мир

Барак и Мишель Обама прокомментировали слухи о разводе

2 минуты чтения 13:52

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама отреагировали на слухи о проблемах в их браке. Комментарии прозвучали в выпуске подкаста «IMO», который бывшая первая леди ведет вместе с братом Крэйгом Робинсоном. Об этом сообщает ABC News.

«Подождите, а вы вообще еще нравитесь друг другу?», — задал вопрос Робинсон, когда к разговору присоединился Барак Обама. Бывший президент подхватил шутливый тон: «Она меня взяла обратно. Было непросто, все висело на волоске». После этого Робинсон отметил, что ему «очень приятно видеть пару вдвоем в одной комнате». Мишель Обама добавила: «Я знаю, потому что когда мы не вместе, люди думают, что мы развелись».

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Слухи о напряженности в отношениях пары вспыхнули с новой силой в этом году, когда Барак Обама несколько раз появился на публичных мероприятиях без супруги. В частности, он был один на похоронах экс-президента США Джимми Картера и на инаугурации Дональда Трампа. Мишель Обама позже объяснила свое отсутствие на этих событиях личным выбором и нежеланием поддаваться социальному давлению. Ранее, на одном из выпусков подкаста она признавалась, что после того, как дочери выросли, а муж покинул пост президента, она «впервые почувствовала себя полностью свободной», пишет ABC News.

В новом эпизоде «IMO» бывшая первая леди США прямо заявила, что их брак с Бараком Обамой не под угрозой. «Не было ни одного момента в нашем браке, когда я думала о том, чтобы уйти от своего мужчины. А ведь у нас были действительно тяжелые времена», — сказала она. По ее словам, она стала только лучше благодаря мужчине, за которого вышла замуж. 

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