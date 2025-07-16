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Мир

Звезд «Гарри Поттера» лишили водительских прав

2 минуты чтения 16:05 16 июля

Британскую актрису Эмму Уотсон, получившую всемирную известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, лишили водительских прав в Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, 35-летнюю Уотсон уличили в превышении скорости — вечером 31 июля прошлого года в Оксфорде она ехала со скоростью 38 миль в час там, где действует ограничение скорости в 30 миль в час. Узнав, что на момент совершения нарушения у актрисы уже было девять штрафных баллов, судья назначил ей штраф в 1044 фунта стерлингов (около 1400 долларов) и постановил лишь ее водительских прав на шесть месяцев.

Как пишет Би-би-си, соответствующее заседание суда продлилось около пяти минут, а сама Уотсон на него не явилась. 

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В тот же день и в том же суде водительских прав лишили еще одну актрису, снимавшуюся в кинофраншизе о приключениях Гарри Поттера — Зои Уонамейкер, сыгравшую роль мадам Трюк. Как сообщается, поводом для судебного взыскания также стало превышение скорости. Так, 76-летняя Уонамейкер 7 августа 2024 года ехала по трассе М4 в Ньюбери в зоне с ограничением в 40 миль в час со скоростью 46 миль в час.  

На этот момент в ее водительских правах также уже было девять штрафных баллов. В связи с этим судья назначил ей такой же штраф, как и Уотсон, — 1044 фунта стерлингов — и лишил ее права управления автомобилем на шесть месяцев.

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