Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии

С 15 июля в Финляндии вступил в силу закон, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость на территории страны. Ограничения введены по соображениям национальной безопасности, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

«Я очень доволен, что этот закон наконец принят и вступает в силу. Речь идет об укреплении безопасности Финляндии и готовности ко всем средствам воздействия», — заявил Хяккянен. По его словам, запрет следовало ввести еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что эту важную реформу «слишком долго откладывали».

Документ, одобренный финским парламентом в апреле, предоставляет Министерству обороны право блокировать сделки с недвижимостью, если покупатели — физические или юридические лица из стран, развязавших агрессивную войну или представляющих угрозу для безопасности Финляндии.

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В правительственном постановлении отдельно указано, что под действие закона подпадают Россия и Беларусь.

До вступления закона в силу финские власти могли отклонять такие сделки на индивидуальной основе, если Министерство обороны посчитало их рискованными. Новый порядок делает запрет системным и формализованным.

Напомним, ранее подобные ограничения были приняты в ряде стран Балтии. Так, в Литве запрет на покупку недвижимости россиянами был введен в 2023 году. В июне 2025 года парламент Латвии принял закон, запрещающий гражданам России и Беларуси, а также компаниям, 25% или более акций которых принадлежат россиянам или беларусам, покупать недвижимость в стране. Подобные ограничения обсуждают также в Эстонии и Норвегии.