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Мир

Китайская семья выгнала сына из дома за низкий балл на экзамене

2 минуты чтения 14:11

Китайского выпускника школы выгнали из родительского дома и лишили финансовой поддержки из-за результатов вступительного экзамена в университет. По данным South China Morning Post, родители сочли, что с таким «низким» результатом их сын не сможет поступить в престижный вуз.

Подросток по имени Сяокай проживал вместе со своими родителями в доме, расположенном в городе Хуайхуа провинции Хунань. Однако во время летних каникул родители поменяли код от двери и отказались пускать сына домой. По словам Сяокая, его семья разозлилась из-за его результатов на гаокао — едином государственном экзамене для поступления в вуз, на котором набрал 575 баллов из 750 возможных.

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Оставшись на улице подросток попытался поговорить с матерью, однако во время телефонного разговора она заявила, что «находится в командировке и не знает нового пароля». 

«Не проси у нас помощи. В старших классах ты не делал того, что должен был — не учился как следует. Ты не подчинялся нашим правилам. А ведь нет ни одного места в мире без правил, верно?» — заявила женщина.   

После этого, по его словам, мать предложила ему «жить отдельно, каждый своей жизнью». 

Сообщается, что после случившегося подросток обратился за помощью в местный телеканал Hunan TV. В эфире канала Сяокай заявил, что его лишили финансовой поддержки и отказались оплачивать его обучение, если он не поступит в престижный вуз.

«Я восхищаюсь родителями других детей, но мои — упрямые. Они прибегают к крайним мерам, чтобы заставить меня подчиняться», — рассказал Сяокай.

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Сами родители подростка утверждают, что причиной их гнева стало чрезмерное увлечение их сыном мобильным телефоном. По их словам, Саяокай с первого класса был отличником в школе, однако после того, как ему подарили смартфон, стал часто прогуливать занятия.  

Отец, как сообщается, поставил Сяокаю ультиматум: либо он возвращается домой и подчиняется родителям, либо идет искать работу.

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