СМИ: неизвестные выследили и открыли стрельбу по бойцу ММА

Вечером 15 июля неизвестные в масках открыли стрельбу по бойцу смешанных единоборств (ММА) Тимуру Хизриеву в Дагестане. Об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot и «Известия».

Согласно полученной ими информации, неизвестные подкараулили бойца во дворе жилого дома, расположенного на улице Даниялова в Махачкале. Сообщается, что в момент, когда Хизриев выходил из своего автомобиля, нападавшие произвели около 10 выстрелов из травматического пистолета, после чего скрылись.

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Очевидцы утверждают, что во время бегства нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена. Двое из них сели в автомобиль, где их уже ждал третий сообщник возле одного из близлежащих магазинов. После нападения в городе был введен план «Перехват». Нападавших разыскивают.

«Во дворе мамаши с детьми. Раз десять выстрел был. Парень чудом выжил. Преступники убежали со словами: “Я всю твою семью…”» — пишет Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

Shot сообщил, что сейчас Хизриев находится в больнице, где ему должны провести операцию. Согласно предварительным данным, медики зафиксировали у пострадавшего около пяти огнестрельных ранений в области плеча, кисти и груди.

Отмечается, что 29-летний Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, выступавший на турнирах организаций PFL, Bellator и ряда других.

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В начале июля двое неизвестных открыли стрельбу по сотрудникам службы ДПС в Нальчике. По данным российских агентств, один нападавший смог скрыться, а второго задержали и «ликвидировали». Сообщалось, что во время покушения был ранен один сотрудник ДПС.

По данным РИА «Новости», пострадавший был госпитализирован с ножевыми ранениями. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».