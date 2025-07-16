Канцлер Германии нашел подход к Трампу с помощью «дипломатии чековых книжек»

Американский президент Дональд Трамп ужесточил свою позицию в отношении России, в том числе поставив ей ультиматум по мирному соглашению с Украиной, в результате многомесячной кампании со стороны европейских лидеров. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, европейские лидеры пытались убедить Трампа начать вооружать Киев и оказать давление на Владимира Путина, чтобы убедить его в необходимости мирного урегулирования конфликта с Украиной. Отмечается, что Германия, Франция, Великобритания и другие страны активизировали взаимодействие с американским правительством, а высокопоставленные политики наладили конфиденциальные каналы связи с ключевыми представителями администрации Трампа.

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По словам самих лидеров и финских чиновников, президент Финляндии Александр Стубб «подружился» с Трампом во время гольф-турнира в американском штате Флорида. Канцлер Германии Фридрих Мерц, как сообщили немецкие официальные лица, посетил Трампа в Белом доме 5 июня, а затем созванивался с ним почти каждую неделю.

Именно Мерцу, который заработал состояние в частном секторе, было легче установить личный контакт с американским президентом, в отличие от его предшественников, говорят помощники канцлера. Ключевым фактором, как отмечается, стала его готовность выделить масштабное финансирование на закупку американского оружия. Это случилось после того, как Мерц инициировал изменения в Конституции Германии, позволившие практически неограниченные государственные заимствования.

«Мерц нашел правильный подход — теперь он может напрямую звонить Трампу и вести дипломатические переговоры с чековой книжкой в руках. В отличие от [президента Франции Эмманюэля] Макрона и других, он действительно подкрепляет слова делом», — заявил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Германии Нико Ланге.

Помощники Мерца считают его главной заслугой отказ Трампа от сохранения «равной дистанции» между Москвой и Киевом, а также факт того, что он открыто назвал Россию агрессором и согласился возобновить поставки оружия Украине.

После того как Пентагон объявил о приостановке поставок Украине зенитных комплексов Patriot и других высокоточных вооружений, Мерц запросил телефонный разговор с Трампом. Звонок состоялся 3 июля: американский президент связался с Мерцем из Овального кабинета, в разговоре также участвовал министр обороны США Пит Хегсет.

По словам источников издания, знакомых с деталями беседы, Мерц поздравил Трампа и Хегсета с Днем независимости США и предложил сделку — Германия готова закупить два комплекса Patriot для передачи Украине, учитывая, что Вашингтон приостановил их экспорт. Однако, как отмечают собеседники издания, Трамп, судя по всему, не знал о решении Пентагона. «Пит, что происходит?» — спросил он в ходе разговора.

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Отмечается, что 11 июля, после просмотра кадров с места российских ударов по Украине, Трамп неожиданно предложил продать Германии уже не два, а пять комплексов Patriot. Мерц сразу согласился, однако, по информации источников, для этого ему потребуется согласовать финансирование с другими европейскими лидерами.

Ожидается, что Германия отправит Украине две собственные системы Patriot и закажет их замену в США на сумму около двух миллиардов долларов. Одну из систем приобретает Норвегия, а среди потенциальных участников поставок генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал также Данию, Канаду и Финляндию.

