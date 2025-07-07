СМИ сообщили о хаосе в правительстве Украины на фоне прекращения поставок оружия из США

Борьба в украинском правительстве, развернувшаяся на фоне прекращения поставок американского оружия и вызванных этим проблем на фронте, приобрела черты внутриполитического раскола. Об этом пишет журнал The Economist, называя происходящее хаосом.

Так, авторы публикации упоминают громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал вице-премьер Алексей Чернышов. Издание пишет, что последний стал самым высокопоставленным украинским чиновником, обвиненным в коррупции. Еще одним признаком нестабильности в руководстве Украины The Economist называет попытки сменить на своем посту действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

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Собеседники издания среди украинского руководства утверждают, что за обвинениями в адрес обоих стоит глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В то же время журналисты напоминают, что нет никаких доказательств того, что расследование в отношении Чернышова было проведено по указанию Ермака. В то же время источники издания настаивают, что глава Офиса Владимира Зеленского «использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то время как другие дела замораживались». «Настоящим преступлением Чернышова было то, что он встал на пути Ермака», — заявил один из них.

Возможным кандидатом на пост главы украинского правительства собеседники журнала называют 39-летнюю Юлию Свириденко, которая является «протеже» Ермака. Издание отмечает, что Ермак уже пытался продвинуть на пост премьера своего человека год назад, но Зеленский не позволил этого сделать. Однако, по словам источников, «с тех пор Ермак стал сильнее, а его соперники — слабее». Голосование по вопросу о назначении нового премьер-министра ожидается в Верховной раде в ближайшие недели.

Одновременно на грани отставки оказался и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным издания, над карьерой последнего нависла угроза также из–за вражды с Ермаком, которая продолжается уже три года. При этом самого Буданова источники The Economist называют «эксцентричным революционером, строящим собственную политическую машину». «Девяносто процентов [президентского] корпуса считают его сумасшедшим, а десять процентов считают его гением», — заявил один из собеседников издания.

В то же время журнал отмечает, что сохранение Будановым своего поста говорит о том, что окончательные решения все еще принимает лично Зеленский, а не Ермак.

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В ночь на 2 июня американские издания сообщили о прекращении поставок американского оружия Киеву. В Белом доме по этому поводу заявляли, что приостановка коснулась только «одного из аспектов» военной помощи и связана с начавшимся аудитом арсеналов США. В то же время источники в украинском правительстве утверждали, что Вашингтон прекратил все поставки вооружений.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поставки продолжаются, и обвинил своего предшественника на президентском посту Джо Байдена в опустошении оружейных складов страны.