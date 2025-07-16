Посетителям китайского ресторана предложили обнимать львят

В китайской провинции Шаньси ресторан предложил посетителям необычную услугу: обниматься с детенышами львов во время чаепития. Видео с посетителями, прижимающими львят, распространились в социальных сетях WeChat и Weibo, вызвав волну беспокойства за благополучие животных, пишет CNN.

Как сообщает государственное издание Shanghai Daily, ресторан Wanhui в городе Тайюань открылся в июне и продает около 20 билетов в день на «сет из четырех блюд», в который входит возможность подержать на руках львенка. Стоимость услуги — 1078 юаней (примерно 11,7 тысяч рублей).

На странице ресторана в Douyin (китайском аналоге TikTok) также указано, что заведение содержит лам, черепах и оленей. Однако именно использование хищников вызвало особенно бурную реакцию.

«Эта услуга вызывает серьезные опасения в части законности и благополучия животных», — подчеркивает Shanghai Daily. Связаться с рестораном СМИ не удалось.

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В комментариях в соцсетях пользователи в основном выражают критику, указывая на опасность и неэтичность обращения с дикими животными: «Компетентные органы должны этим заняться».

Скандал вспыхнул вскоре после другого аналогичного инцидента. В июне власти начали проверку отеля в Чунцине, где предлагали «услугу пробуждения» с участием красных панд: животные запрыгивали на кровати и будили гостей. Эта практика также вызвала обеспокоенность в СМИ и у защитников природы.

Эксперты по защите животных неоднократно указывали на недопустимость использования диких зверей в развлекательных целях. На момент публикации новости неизвестно, какие меры планируют принять надзорные органы в отношении ресторана Wanhui.