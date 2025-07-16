Названы лучшие города для студентов

Аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало ежегодный рейтинг 150 лучших городов мира для проживания и обучения студентов. Список возглавил южнокорейский Сеул, а половина позиций в топ-20 досталась городам Азиатско-Тихоокеанского региона, что по данным аналитиков, стало показателем растущего влияния региона на глобальное образование.

Чтобы попасть в рейтинг QS Best Student Cities, город должен соответствовать двум основным критериям: население не менее 250 тысяч человек и наличие как минимум двух университетов, входящих в глобальный рейтинг вузов QS. При составлении списка оценивается ряд параметров, в том числе: привлекательность города для студентов (уровень безопасности, загрязненности, общее качество городской среды), представленность иностранных студентов, доступность жизни и обучения, а также возможности трудоустройства после выпуска.

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Согласно рейтингу QS Best Student Cities-2026, Сеул набрал максимальные 100 баллов, благодаря тому, что улучшил свой показатель доступности, по сравнению с 2025 годом. Кроме того, на результат повлияла доля участников международного опроса QS о желаемом для обучения городе.

Второе место занял японский Токио (99,9 баллов), который высоко оценили по уровню удовлетворенности студентов и их востребованности на рынке труда. Лондон, возглавлявший рейтинг на протяжении шести лет, опустился на третью строчку с результатом 97,1 балла. Несмотря на лидерство по таким критериям, как «мнение студентов» и «рейтинг вуза», столица Великобритании получила крайне низкий балл по доступности — всего 12,6, что значительно повлияло на ее позиции.

Четвертое место досталось Мюнхену (96,3 балла), который показал сильные результаты по всем основным критериям, включая «мнение студентов» и «привлекательность города» . На пятом месте — Мельбурн (95,7 балла), который стал абсолютным лидером по показателю «разнообразия студентов». Сидней занял шестое место с 94,7 балла, укрепив позиции благодаря высокой привлекательности города и международной открытости, несмотря на сравнительно низкую доступность.

Седьмое место поделили сразу два города: Берлин и Париж (по 93,3 балла). Берлин получил максимальную оценку по мнению студентов, а Париж — высокие баллы за академическую репутацию среди работодателй. Девятое место занял Цюрих (91,5 балла), отличившийся, в том числе, высоким качеством жизни и сильной образовательной системой. Замыкает десятку Вена с результатом 90,8 балла, показав высокие показатели по безопасности, комфорту и общему уровню городской среды.

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Ни один американский город не вошел в первую десятку. Лучший результат показал Бостон, занявший 15 место. За ним следуют Нью-Йорк (23 место) и Сан-Франциско (41 место). В топ-50 также вошли Лос-Анджелес, Чикаго и Вашингтон.

Российские города и вовсе не вошли в список. Среди городов в странах Центральной Азии в рейтинге оказались Алматы (91 место) и Бишкек (138 место).



