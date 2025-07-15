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Мир

Взятая из приюта собака оказалась отцом предыдущего умершего питомца

2 минуты чтения 12:11 | Обновлено: 12:12

Семья из Калифорнии приютила собаку, которая, как позже выяснилось, оказалась биологическим отцом их недавно умершего питомца. Неожиданное совпадение подтвердил ДНК-тест, пишет телеканал ABC7 News.

Жительница Ист-Бей (восточной части района залива Сан-Франциско) Джиллиан Рейфф рассказала, что ее семья тяжело переживала смерть пса по кличке Руфус, которого они взяли из приюта в 2016 году. По ее словам, Руфус стал настоящим членом семьи — он был рядом во время помолвки, свадьбы и рождения двоих детей, Майи и Бенджамина.

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После неожиданной смерти питомца в апреле в доме воцарилась «глубокая пустота». «Мы не были готовы завести новую собаку», — призналась Джиллиан.

Однако спустя четыре дня после потери, просматривая страницы приютов в соцсетях, Джиллиан и Майя наткнулись на фото пожилого пса в аккаунте организации Muttville. Женщина утверждает, что собака была удивительно похожа на Руфуса и тогда они сразу решили поехать в приют. 

«Это была просто судьба — они выглядели одинаково. Чем дольше я была рядом с ним, тем сильнее росло необъяснимое чувство», — рассказала она. 

Семья забрала собаку домой и дала ему кличку Зигги. Вскоре Джиллиан заметила, что сходство с ее умершим питомцем проявляется не только во внешности, но и в поведении собак. «То, как он подходит к детям, как “разговаривает”, воет — все было одинаково. Я была уверена, что тут не все просто», — вспоминает она.

Тогда американка решила провести ДНК-тест, результат которого подтвердил полное совпадение — новый питомец оказался биологическим отцом их недавно умершего Руфуса. «Увидев результат, я закричала на работе в конференц-зале и чуть не упала в обморок!» — поделилась Джиллиан.

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Шерри Франклин, основательница и директор приюта Muttville, спасшего более 13 тысяч собак, заявила, что была «потрясена необычным совпадением» и добавила, что подобное случается крайне редко.

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