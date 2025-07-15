Сбросившему шиншилл с балкона мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Жителю Зеленограда предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными после того, как он выкинул с балкона четырех домашних шиншилл, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения кормил шиншилл, приобретенных ранее его супругой. Питомцы его укусили, после чего мужчина в ярости вытащил всех четырех шиншилл из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате его действий две шиншиллы погибли, а еще две получили увечья. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, говорится в сообщении прокуратуры.

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Обвинение выдвинуто по статье «Жестокое обращение с животными». Наказание по ней предусматривает как штраф до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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В прошлом году в России за жестокое обращение с животными были осуждены порядка 200 человек, все — мужчины. Из общего числа реальный тюремный срок получили 14 человек, еще 21 человек получили условный срок. В основном речь шла о 1-2 годах лишения свободы. Для основной массы осужденных по этой статье определено наказание в виде штрафов или исправительных работ. В феврале этого года СМИ писали о том, что жителя США приговорили почти к 500 годам тюрьмы за организацию собачьих боев и жестокое обращение со своими животными.