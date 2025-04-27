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Общество

Россиянка избила собаку из-за пролитого кофе

2 минуты чтения 14:59 | Обновлено: 15:00

Жительница Уфы несколько раз ударила собаку, которую вела на поводке, после того, как случайно пролила кофе. Об этом сообщают местные СМИ, а также телеграм-каналы Baza и «112».

По данным Ufa1.ru, инцидент произошел на улице Революционная. На видео, которое выложили телеграм-каналы, видно, что собака дернула поводок, и женщина пролила кофе. Она накричала на животное матом и несколько раз пнула питомца ногой, из-за чего тот завизжал.

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Вместе с женщиной шел ребенок, от которого та потребовала «держать свою псину». В этот момент жильцы дома, у которого произошел инцидент, сказали женщине, что «нормально нужно относиться к животным». В ответ женщина заявила, что она их «не спрашивала», и через некоторое время ушла, пригрозив запереть собаку дома.

По данным «112», на произошедшее обратили внимание зоозащитники. Они потребовали забрать собаку у женщины и привлечь ее к ответственности. Телеграм-канал пишет, что домой к женщине вызвали полицию и органы опеки, поскольку, по словам соседей, она регулярно избивает ребенка.

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Издание Ufa1.ru сообщило, что полиция начала проверку по факту случившегося. Также издание отмечает, что, согласно российскому законодательству, за жестокое обращение с животными в присутствии малолетних детей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут неизвестного, который, вероятно, изнасиловал сбежавшую из дома собаку. По словам хозяйки питомца, ее полуторагодовалый джек-рассел-терьер выбежал из квартиры, после чего его нашли в одном из подъездов и отвезли к ветеринару. Врач диагностировал у животного рвано-резаную рану в области ануса и провел срочную операцию. Хозяйка пса добавила, что медики не дают гарантий, сможет ли ее питомец полностью восстановиться.

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