Ученые рассказали о влиянии отказа от алкоголя на организм

Алкоголь оказывает множество негативных эффектов на здоровье, от головной боли и тревожности наутро до долгосрочных последствий, включая рак. Но уже через сутки после отказа от спиртного могут начаться положительные изменения, говорят австралийские ученые из университетов Кертина и Нового Южного Уэльса, пишет ScienceAlert.

Через день — организму требуется около 24 часов, чтобы вывести алкоголь — уходит обезвоживание, нормализуется уровень сахара в крови, улучшаются пищеварение, работа мозга и общее самочувствие.

Через неделю наладится сон и вернется утренняя энергия. Если печень повреждена незначительно, возможно начало ее восстановления: уменьшается жировое перерождение, заживают микроповреждения. Также улучшается работа мозга — даже у зависимых людей когнитивные функции начинают восстанавливаться уже к концу месяца.

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Через месяц улучшается настроение и снижаются проявления тревожности и депрессии. Люди отмечают больше энергии, более позитивный настрой и даже повышение уверенности в себе. Часто наблюдаются снижение веса, улучшение состояния кожи, исчезновение вздутия, изжоги и проблем с пищеварением. Падает инсулинорезистентность, давление снижается на 6%, а маркеры, связанные с риском онкозаболеваний, — на 25%.

Через полгода у умеренно пьющих к этому времени печень полностью восстанавливается. Иммунитет крепнет, снижается восприимчивость к инфекциям, улучшается общее состояние организма.

Через год и позже резко сокращается риск хронических заболеваний: от инфарктов и инсультов до диабета и рака. Алкоголь повышает давление — ведущий фактор смертности в мире, и даже сокращение употребления до 1–2 порций в день значительно снижает риски. Снижается угроза для почек, зрения и сексуального здоровья. А в крупном исследовании с участием более 4 млн человек выяснилось, что даже малопьющие, полностью отказавшиеся от алкоголя, уменьшили онкориски на 4%, а бывшие крепкопьющие — на 9%.