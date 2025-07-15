Массажиста элитного салона красоты заподозрили в изнасиловании девочки-подростка

В Ульяновске задержан подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка во время сеанса массажа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

Согласно их данным, инцидент произошел еще на прошлой неделе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК). Подозреваемого арестовали.

Сахарная смерть Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить Криминал 6 минут чтения

Телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что пострадавшая — 14-летняя жительница Ульяновска. По словам ее матери, имя которой не называется, 10 июля массажист изнасиловал ее дочь во время утреннего сеанса в элитном салоне красоты, расположенном на Октябрьской улице.

Подозреваемым оказался 37-летний мужчина.

В июне бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Лымарь рассказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что массажист по имени Артем пытался изнасиловать ее, угрожая кухонным ножом. Это случилось в доме мужчины, которого Дарья считала «добрым и хорошим парнем».

По ее словам, находясь в собственной квартире, Артем «снял шорты и начал принуждать к оральному сексу».

После того, как девушка попыталась сбежать, Артем, как отмечается, стал угрожать, что расчленит ее и скормит своей собаке.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

Дарье говорит, что после того, как «изобразив ласки» ей удалось на время отвлечь Артема, она подбежала к окну и выпрыгнула. Сама квартира находится на втором этаже.

Девушка рассказала, что после побега из окна она неудачно приземлилась на трубу. Там ее обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. В больнице у пострадавшей медики диагностировали травмы позвоночника, ног, грудной клетки и головы.

Дарья поделилась, что сейчас она ищет других пострадавших от действий Артема. Она утверждает, что массажист мог натравить свою собаку на другую девушку, а еще нескольких держал у себя в квартире под различными угрозами.



