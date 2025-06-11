Экс-участница «Дома-2» обвинила массажиста в попытке изнасилования и угрозах убийством

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Лымарь рассказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что через свою подругу познакомилась с массажистом Артемом У. и пошла к нему на свидание, где мужчина попытался ее изнасиловать и угрожал кухонным ножом.

По словам Дарьи, она договорилась о свидании с массажистом за 200 тысяч рублей. На нем она должна была «уложить его спать» без полового акта. Артема ей представили как «хорошего парня, который поднял деньги». 3 июня девушка отправилась в квартиру Артема, где тот попытался принудить ее к оральному сексу.

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Дарья рассказала, что по приезде в квартиру массажиста он извинился за беспорядок, объяснив это тем, что он играл со своей собакой породы ротвейлер. В тот момент девушка решила, что Артем — «добрый и любящий животных» мужчина, однако после он завел ее в спальню, показал деньги, которые Дарье показались фальшивыми.

«Он снял шорты и начал принуждать меня к оральному сексу, хватал за руки и тянул к себе. Я сказала, что мы об этом не договаривались. Захотела уйти и бросилась к двери, но поняла, что она закрыта. Он догнал меня через секунду и достал из шкафа в коридоре кухонный мясной нож. Меня начало трясти, он притащил меня обратно в комнату, сел на диван и заставлял его ласкать, угрожая ножом в руках», — утверждает Дарья.

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Девушка рассказала, что у нее началась истерика, и она попросила убрать нож под предлогом, что она не может в такой обстановке выполнять требования Артема. Когда тот отвлекся, Дарья подбежала к окну и стала звать на помощь, но массажист догнал ее и стал угрожать, что он расчленит девушку и скормит ее своей собаке.

«Я попросила его пустить меня в туалет, уговорила дать мне принять душ после спортзала. Затем мы снова переместились в спальню. Я изобразила ласки и, улучив момент, снова побежала к окну и выпрыгнула», — продолжила Дарья. Она утверждает, что прыгнула со второго этажа без одежды и неудачно приземлилась на трубу. Там прохожие вызвали ей скорую помощь, которая доставила девушку в больницу с травмами позвоночника, ног, грудной клетки и головы.

Сейчас Дарья опасается, что Артем не понесет наказания. Она не знает, задержали ли его правоохранители, однако девушка рассказала, что к ней приезжал следователь. Дарья хочет найти других пострадавших — она утверждает, что на другую девушку массажист мог натравить собаку и еще нескольких закрывал под угрозами у себя в квартире.