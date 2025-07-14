EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

МВД назвало признаки заражения телефона вирусом

2 минуты чтения 17:47

Взлом телефона можно распознать по нескольким признакам, которые сможет заметить человек без специальной подготовки, поскольку они значительно влияют на скорость работы устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК).

Силовики относят к таким признакам самопроизвольные перезагрузки телефона, снижение скорости его работы, появление незнакомых приложений, а также исходящих СМС, которые человек не отправлял сам. Также в МВД считают, что взлом можно распознать по появлению всплывающих рекламных окон или уведомлений.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
Политика8 минут чтения

Также среди подозрительных активностей МВД называет неожиданное появление запросов от уже знакомых приложений на предоставление доступа к различным функциям телефона, которые могут выглядеть «странно». В качестве примере УБК указывает требование предоставить разрешение на использование данных о местоположении или попытку получить доступ к звонкам и СМС для приложений «Фотоальбом» или «Фонарик».

При обнаружении признаков взлома МВД советует немедленно отключить телефон от интернета, заблокировать все банковские карты с помощью звонка в банк, а также проверить активные сессии в разделах «Безопасность», «Ваши устройства», «Активные сессии» — разрешения для незнакомых устройств следует отозвать, а подозрительные сессии завершить.

НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
Общество15 минут чтения

Со взломанным устройством следует обратиться в полицию и к специалисту. МВД также опубликовало инструкцию от «Лаборатории Касперского» по самостоятельному удалению вирусов с телефона, однако она подходит только для пользователей гаджетов на платформе Android.

РБК со ссылкой на мнение экспертов отмечает, что на телефоне не стоит хранить чувствительную информацию — фото документов, логины и пароли от различных аккаунтов, а также компрометирующие фотографии. Если человек перейдет по фишинговой ссылке, все эти данные могут оказаться в руках мошенников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Мир
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится
17:00 12 июля
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Мир
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным
00:01 12 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования