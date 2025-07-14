EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчине грозит три года тюрьмы после гибели его девушки во время орального секса

2 минуты чтения 18:47 14 июля

В Нидерландах 31-летнего Себастьена ван де Б. обвиняют в сексуализированном насилии, повлекшем смерть его 21-летней девушки. По версии следствия, мужчина начал оральный секс с девушкой, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она захлебнулась рвотными массами, потеряла сознание и через два дня умерла в больнице. Об этом пишет NL Times.

По данным издания, прокуратура потребовала для обвиняемого три года лишения свободы. Как указано в обвинении, девушка находилась в полубессознательном состоянии, когда мужчина «намеренно засунул пенис ей в рот». На видеозаписи, которую он отправил друзьям в ту же ночь, слышны звуки рвоты и зафиксирован момент, когда девушка теряет сознание, лежа на диване.

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

Из материалов дела следует, что сразу после происшествия мужчина позвонил в экстренные службы, сообщив, что его девушка не дышит. Однако позже, на допросе, он менял свои показания: сначала признавал, что девушка потеряла сознание во время орального секса, а затем утверждал, что ничего не помнит.

Полиция изучила переписку и видео, отправленные подозреваемым. Следователи отмечают, что на кадрах он ведет себя агрессивно и грубо обращается с девушкой, заставляя ее продолжать оральный секс. Один из полицейских заявил: «Он намеренно действовал так, несмотря на ее состояние».

Также в деле упомянут эпизод, произошедший вскоре после потери сознания пострадавшей, когда на месте была полиция. По словам полицейских, в состоянии опьянения мужчина кричал на свою мать, обвиняя ее в случившемся: «Если она умерла, это твоя вина. У меня просто слишком большой член, и это ты меня таким родила!»

В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным
Мир14 минут чтения

По данным издания NL Times, погибшая росла без родителей — мать умерла, когда ей было шесть лет, отец скончался спустя полтора года. Девушку воспитывала тетя, которая в суде охарактеризовала отношения племянницы с обвиняемым как «крайне нездоровые и небезопасные». Судебное решение по делу будет вынесено 24 июля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11 14 июля
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01 14 июля
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования