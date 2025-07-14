Мужчине грозит три года тюрьмы после гибели его девушки во время орального секса

В Нидерландах 31-летнего Себастьена ван де Б. обвиняют в сексуализированном насилии, повлекшем смерть его 21-летней девушки. По версии следствия, мужчина начал оральный секс с девушкой, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она захлебнулась рвотными массами, потеряла сознание и через два дня умерла в больнице. Об этом пишет NL Times.

По данным издания, прокуратура потребовала для обвиняемого три года лишения свободы. Как указано в обвинении, девушка находилась в полубессознательном состоянии, когда мужчина «намеренно засунул пенис ей в рот». На видеозаписи, которую он отправил друзьям в ту же ночь, слышны звуки рвоты и зафиксирован момент, когда девушка теряет сознание, лежа на диване.

Сахарная смерть Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить Криминал 6 минут чтения

Из материалов дела следует, что сразу после происшествия мужчина позвонил в экстренные службы, сообщив, что его девушка не дышит. Однако позже, на допросе, он менял свои показания: сначала признавал, что девушка потеряла сознание во время орального секса, а затем утверждал, что ничего не помнит.

Полиция изучила переписку и видео, отправленные подозреваемым. Следователи отмечают, что на кадрах он ведет себя агрессивно и грубо обращается с девушкой, заставляя ее продолжать оральный секс. Один из полицейских заявил: «Он намеренно действовал так, несмотря на ее состояние».

Также в деле упомянут эпизод, произошедший вскоре после потери сознания пострадавшей, когда на месте была полиция. По словам полицейских, в состоянии опьянения мужчина кричал на свою мать, обвиняя ее в случившемся: «Если она умерла, это твоя вина. У меня просто слишком большой член, и это ты меня таким родила!»

В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным Мир 14 минут чтения

По данным издания NL Times, погибшая росла без родителей — мать умерла, когда ей было шесть лет, отец скончался спустя полтора года. Девушку воспитывала тетя, которая в суде охарактеризовала отношения племянницы с обвиняемым как «крайне нездоровые и небезопасные». Судебное решение по делу будет вынесено 24 июля.